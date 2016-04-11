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    ​Пройдет конференция, посвященная 145-летию Александра Туганова

    Мероприятие организуют в Союзе театральных деятелей

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В Союзе театральных деятелей пройдет научно-практическая конференция по случаю 145-летия известного режиссера Александра Туганова.

    Об этом Report сообщили в Союзе театральных деятелей.

    Научно-практическая конференция состоится 25 апреля в 11:00.

    Здесь примут участие известные театральные деятели Азербайджана.

    Мероприятие организовано Союзом театральных деятелей Азербайджана и Азербайджанским государственным университетом культуры и искусства.

    Отметим, что А.Туганов был режиссером азербайджанского театра.

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