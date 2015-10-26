Пройдет III Бакинский международный биеннале кукол Fusion Doll

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ 5-10 ноября при организационной поддержке министерства культуры и туризма в галерее искусств Музейного центра организуют III Бакинский международный биеннале кукол Fusion Doll.

Как сообщает Report, официальная церемония открытия состоится 5 ноября в 18:30. В первый день вход на мероприятие будет по пригласительным, а в остальные дни - свободным.

Основная цель биеннале заключается в привлечении к продолжительному сотрудничеству с нашей страной в этой области престижных галерей, музеев и организаций, оказании помощи развитию кукольного искусства, создании стимула для молодых кукольников.

На биеннале кукол примут участие кукольники из Азербайджана, России, Украины, Грузии, Белоруссии, Эстонии, Японии.