Представлены песня и видеоролик азербайджанского представителя на Junior Eurovision 2018

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Компания "Общественное телевидение и радио" (İTV) провела очередную пресс-конференцию в связи с песенным конкурсом Junior Eurovision 2018.

Как сообщает Report, на мероприятии были представлены песня и видеоролик Фидан Гусейновой, которая представит Азербайджан на песенном конкурсе Junior Eurovision 2018 в столице Беларуси, Минске.

На пресс-конференции приняли участие руководитель центрального аппарата İTV Фаик Гурбатов, руководитель департамента музыкальных, художественных и спецпроектов Лейла Гулиева, авторы песни - композитор Иса Меликов и автор слов песни на азербайджанском языке Айтен Исмиханова, творческий коллектив клипа, режиссер-постановщик Алексей Крупина.

Представитель Азербайджана на международном конкурсе представит песню "Хочу быть как ты" (I wanna be like you).

Л.Гулиева сказала, что с этого дня в конкурсе начинается особый этап.

Отметим, что Ф.Гусейнова родилась в 2005 году. В 2017 году в Международном конкурсе Testene Art Baku заняла первое место среди вокалистов в возрасте 9-12 лет. Кроме того, на фестивале "Сан-Ремо" удостоилась 3-го места. В 2016 году распоряжением президента Ильхама Алиева имя Ф.Гусейновой внесено в "Красную книгу молодых талантов Азербайджана", она удостоена президентской стипендии.