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    Представлены песня и видеоролик азербайджанского представителя на Junior Eurovision 2018

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Компания "Общественное телевидение и радио" (İTV) провела очередную пресс-конференцию в связи с песенным конкурсом Junior Eurovision 2018.

    Как сообщает Report, на мероприятии были представлены песня и видеоролик Фидан Гусейновой, которая представит Азербайджан на песенном конкурсе Junior Eurovision 2018 в столице Беларуси, Минске.

    На пресс-конференции приняли участие руководитель центрального аппарата İTV Фаик Гурбатов, руководитель департамента музыкальных, художественных и спецпроектов Лейла Гулиева, авторы песни - композитор Иса Меликов и автор слов песни на азербайджанском языке Айтен Исмиханова, творческий коллектив клипа, режиссер-постановщик Алексей Крупина.

    Представитель Азербайджана на международном конкурсе представит песню "Хочу быть как ты" (I wanna be like you).

    Л.Гулиева сказала, что с этого дня в конкурсе начинается особый этап.

    Отметим, что Ф.Гусейнова родилась в 2005 году. В 2017 году в Международном конкурсе Testene Art Baku заняла первое место среди вокалистов в возрасте 9-12 лет. Кроме того, на фестивале "Сан-Ремо" удостоилась 3-го места. В 2016 году распоряжением президента Ильхама Алиева имя Ф.Гусейновой внесено в "Красную книгу молодых талантов Азербайджана",  она удостоена президентской стипендии.

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