Похищенные нацистами во время войны картины, выставлены на аукцион за $26 млн

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Три шедевра мастеров неоимпрессионизма - Камиля Писсарро ("Белая метель") и Поля Синьяка ("Золотой рог" и "Причал Клиши"), похищенные нацистами во время оккупации Франции, выставлены на аукцион Sotheby's в Лондоне за £20 млн ($26,1 млн).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Independent.

Работы Писсарро и Синьяка были недавно переданы наследникам Гастона Леви, успешного бизнесмена, застройщика и коллекционера произведений искусства в Париже в 1930-х годах. С приходом нацистов Леви бежал в Тунис, пережил Вторую мировую войну, однако его коллекцию разграбили.

Два из трех полотен были возвращены во Францию после войны и находились в парижском Музее д' Орсе, а третья позднее была обнаружена в собрании немецкого дилера Хильдебранда Гурлитта. В прошлом году германские власти передали ее семье Леви.

По словам главы департамента современного искусства Sotheby's Томаса Бойда-Боумана, ранее эти картины никогда не выставлялись на торги. Самым ценным из трех лотов считается полотно Писарро, которое, как ожидается, уйдет с молотка за £12 млн ($15,6 млн).

Нацисты, как полагают эксперты, могли похитить во время оккупации Франции в общей сложности около 100 тыс. произведений искусства. 61 тыс. из них после войны возвращены в эту страну.