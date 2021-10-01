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Первыми зрителями Кукольного театра в новом сезоне стали дети шехидов

Первыми зрителями Кукольного театра в новом сезоне стали дети шехидов Сегодня после снятия ограничений, введенных в период пандемии, в Азербайджанском государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига состоялся первый спектакль.
Искусство
1 октября 2021 г. 14:00
Первыми зрителями Кукольного театра в новом сезоне стали дети шехидов

Сегодня после снятия ограничений, введенных в период пандемии, в Азербайджанском государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига состоялся первый спектакль.

Как сообщает Report, в свой 90-й юбилей театр представил своим зрителям спектакль "Джыртдан".

Режиссер-постановщиком спектакля, поставленного по сказке-пьесе известного детского писателя Мирмехти Сеидзаде, является Гурбан Масимов, художник-постановщик - Равана Ягубова, композитор Огтай Зульфугаров. Музыка, написанная покойным композитором к этому спектаклю, также была представлена в новом звучании.

Для того, чтобы сделать этот день еще более запоминающимся, важным как для зрителей так и для кукловодов, спектакль был показан для детей наших героев, отдавших свои жизни во имя обеспечения территориальной целостности Азербайджана.

Все любители театра, а также маленькие зрители, с нетерпением ожидающие кукольных спектаклей, могут посещать интересные и красочные сценические постановки из репертуара театра, начиная со 2 октября по пятницам, субботам, воскресеньям).

Изменений в цене билетов нет, а их продажа осуществляется только в кассах театра.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKukla Teatrı mövsümün açılışını edib, ilk tamaşaçıları şəhid övladları olub

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