Пройдет выставка, посвященная 90-летию народного художника

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ При организационной поддержке министерства культуры и туризма 13-17 декабря в Национальном музее искусств Азербайджана откроется выставка, посвященная 90-летию народного художника Эльбея Рзагулиева.

Об этом Report сообщили из отдела информации и связей с общественностью министерства.

На выставке будут продемонстрированы произведения, хранящиеся в семейном коллекции, в фонде Азербайджанской государственной картинной галереи и Национальном музее искусств Азербайджана.

Э.Рзагулиев был художником фильмов "Встреча", "Мачеха", "Севиль" и пр.

Отметим, что за многолетнюю плодотворную деятельность и заслуги в развитии национального искусства, в 1998 году народный художник был удостоен ордена "Шохрат".