Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Определились победители конкурса короткометражных фильмов на тему "Не кури, сними фильм!" ("Siqaret çəkmə, film çək!"), объявленного в связи с пропагандой здорового образа жизни Информационным агентством Report, киностудией Cinemazadeh, Baku Media Center, сетью кинотеатров CinemaPlus, телерадиокомпанией "Азад Азербайджан" и телеканалом CBC.

Как сообщает Report, церемония объявления и награждения победителей прошла в CinemaPlus Ganjlik Mall.

Выступивший на мероприятии кинорежиссер, сценарист и продюсер Джафар Ахундзаде заявил, что на объявленный 31 января конкурс в целом представили 92 фильма: "Жюри просмотрело все представленные на конкурс фильмы и 4 из них объявило победителями.

Согласно окончательному решению жюри, победитель первого места не был определен. Вместо этого, по второму и третьему местам установили по два призера (в целом, 4 призера)".

Член Наблюдательного совета и директор отдела по развитию бизнеса сети кинотеатров CinemaPlus Заур Дарабзаде подчеркнул, что каждый из представленных на конкурс фильмов был просмотрен по отдельности: "Примечательно, что молодежь обращает внимание на подобные темы".

В своем выступлении член Совета господдержки неправительственных организаций при президенте Азербайджанской Республики, председатель Общественного объединения "Здоровое развитие и просвещение" Анар Халилов отметил, что подписанный президентом Ильхамом Алиевым закон "Об ограничении использования табачных изделий" является шагом, достойным одобрения. А.Халилов предложил осуществлять в дальнейшем подобные проекты совместно с Советом господдержки неправительственных организаций при президенте Азербайджанской Республики.

Затем победителям вручили дипломы и денежные премии.

Согласно окончательному решение жюри, в конкурсе победили следующие лица:

Первое место - победителя нет;

Второе место:

Анимационный фильм Ниджата Ибрагимли "Не кури, сними фильм!" ("Siqaret çəkmə, film çək!");

Короткометражный фильм Садига Фарзалибека "Не курите" ("Çəkməyin");

Третье место:

Короткометражный фильм Эмиля Мусаева "Сигареты убивают" ("Siqaret öldürür");

Анимационный фильм Султана Аббасбейли "В твоих руках" ("Öz əlindədir").

Победителям II и III мест также вручили подарочную карту на 250 манатов сети кинотеатров CinemaPlus.

Кроме того, внимание организаторов привлекли две работы. Хотя указанные фильмы не заняли мест, организаторы окажут режиссерам этих картин поддержку.

Короткометражный фильм Аята Бахшиева "Отговорки" ("Bəhanələrimiz") будет поддержан телеканалом ATV, а короткометражный фильм Орхана Адыгезалова "В раю" ("Cənnətdə") - студией Cinemazadeh. Кроме того, телеканал ATV поддержит победителя III места Султана Аббасбейли.

Каждый из занявших второе место картин награжден на 2 000 манатов, а 3-е место - 1 000 манатов.

Отметим, что в состав жюри вошли народная артистка Шафига Мамедова, киносценарист и режиссер Рамиз Фаталиев, народный артист Мурад Дадашев, кинорежиссер, сценарист и продюсер Джафар Ахундзаде, кинорежиссер Таир Алиев, член Наблюдательного совета и директор отдела по развитию бизнеса сети кинотеатров CinemaPlus Заур Дарабзаде.

Напомним, что президент Ильхам Алиев подписал закон "Об ограничении использования табачных изделий".

Этот закон определяет правовую основу для защиты здоровья азербайджанского населения, пропаганды здорового образа жизни, здорового роста и развития детей и молодежи, профилактику пристрастия к вредным привычкам, снижения вредного воздействия табачного дыма на окружающую среду и использования табачных изделий.