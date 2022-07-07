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Netflix объявила о создании спин-оффа сериала "Очень странные дела"

Netflix объявила о создании спин-оффа сериала "Очень странные дела" Американская компания Netflix совместно с братьями Даффер планирует расширить вселенную сериала "Очень странные дела" (Stranger Things, 2016-...) и создать его спин-офф.
Искусство
7 июля 2022 г. 04:35
Netflix объявила о создании спин-оффа сериала Очень странные дела

Американская компания Netflix совместно с братьями Даффер планирует расширить вселенную сериала "Очень странные дела" (Stranger Things, 2016-...) и создать его спин-офф.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте компании.

"Братья Даффер и Netflix также объявили о своем растущем списке проектов, находящихся в активной разработке", среди которых "спин-офф сериала "Очень странные дела", основанного на оригинальной идее братьев Даффер", - говорится в заявлении.

27 мая вышли первые семь эпизодов 4-го сезона "Очень странных дел". Этот сериал стал вторым проектом Netflix, когда-либо преодолевшим отметку в 1 млрд часов просмотра.

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