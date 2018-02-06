Немецкий модельер посвятила новую коллекцию Азербайджану

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Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Известная "Карабахской Коллекцией" немецкий модельер Леони Мерген вновь посвятила свою новую коллекцию Азербайджану.

Как передает западноевропейское бюро Report, Леони Мерген создала свою новую коллекцию на основе работ азербайджанского художника Арифа Азиза.

Её новая коллекция будет выставлена 17 февраля в Лондоне в рамках недели моды.

Коллекция молодого модельера, на создание которой ее вдохновили карабахские традиционные наряды, представлена во многих городах Европы, в частности в Берлине и Лондоне. "Карабахская Коллекция", в которой отразились символы коневодства и сложные шелковые элементы, была встрерчена европейцами с большим интересом.