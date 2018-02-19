"Неделя арабской моды" впервые в истории пройдет в Саудовской Аравии

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия впервые в своей истории проведет "Неделю арабской моды" (пройдет в Эр-Рияде 26-31 марта), чтобы поддержать амбициозных местных дизайнеров и в целом развитие этой индустрии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник заявила принцесса Нура бинт Фейсал Аль Сауд, под чьим патронажем проходят эти недели, сообщила газета Arab News.

"Сообщество художников и модельеров Саудовской Аравии уже несколько лет постоянно растет и набирает уверенности, - сказала принцесса, цитируя письмо Главного управления развлечений королевства. - И управление надеется, что новое событие станет подходящей платформой для демонстрации возможностей талантов в области моды и изобразительного искусства и добавит разнообразия в сферу развлечений Саудовской Аравии".

В свою очередь директор "Недели арабской моды" по Саудовской Аравии Лейла Иса Абузейд отметила, что предстоящее событие "даст толчок развитию таких отраслей нашей экономики, как туризм, гостиничный бизнес и торговля". "Наша сфера развлечений - в числе самых быстро развивающихся в мире", - подчеркнула она.