Названы самые ожидаемые фильмы 2018 года - ВИДЕО

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Киноресурс IMDb составил список наиболее ожидаемых фильмов, которые выйдут в 2018 году, cообщает Report со ссылкой на Lenta.ru.

Рейтинг возглавил фантастический боевик "Мстители: Война бесконечности", релиз которого запланирован на конец апреля. В новой картине кинематографической вселенной Marvel Мстители объединяются со Стражами Галактики и другими героями, чтобы сразиться со злодеем Таносом.

На втором месте оказался супергеройский фильм "Черная Пантера", также снятый по мотивам комиксов Marvel. Его премьера запланирована на февраль. На третьей строчке — сиквел "Дэдпула" с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Он появится в кинотеатрах 31 мая.

В топ-10 также вошли ленты "Мир Юрского периода 2", "Tomb Raider: Лара Крофт", "Тихоокеанский рубеж 2", "Хищник", "8 подруг Оушена" и "Миссия: невыполнима 6".