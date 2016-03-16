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    Народный артист Сабир Алескеров выписан домой

    Лечение известного диктора продолжится на дому

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Народный артист Азербайджана, известный диктор Сабир Алескеров выписан домой.

    Об этом Report сообщила его дочь Мехрибан Алескерова.

    Она отметила, что самочувствие отца в настоящее время хорошее: "Отец пока очень слаб, по этой причине его лечение продолжится дома. Слава Аллаху, он может ходить, разговаривает, кушает. Он находится под наблюдением врачей". 

    Напомним, что С.Алескеров в прошлом месяце был доставлен в реанимационное отделение Городской клинической больницы №1 в очень тяжелом состоянии.

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