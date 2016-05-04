​Народные артисты России выступили в Баку

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Известные российские актеры театра и кино, народные артисты России Галина Польских, Валентин Смирницкий и актриса Ирина Жорж выступили во Дворце имени Гейдара Алиева.

Как передает Report, российские актеры представили зрителям комедию Михаила Задорнова "Хочу купить вашего мужа".

Комедия в постановке Московского театра "О'Кей" вызвала большой интерес зрителей.

Отметим, что автор комедии М.Задорнов в этот раз не смог сопровождать труппу.

После спектакля Валентин Смирницкий отметил, что в последний раз был в Баку 15 лет назад: "Баку очень изменился. О красоте столицы Азербайджана ходят легенды. Верю, что мы подарили бакинским зрителям прекрасный вечер".

Актриса Галина Польских сообщила, что имеет тесные связи с Баку и очень любит этот город.

Отметим, что Галина Польских была замужем за азербайджанским режиссером Фаигом Гасановым. От брака у них имеется дочь Ирада. В 1965 году Ф.Гасанов погиб на съемочной площадке в возрасте 28 лет.