Народная артистка Гандаб Гулиева скончалась

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Солистка Театра оперы и балета, народная артистка Азербайджана Гандаб Гулиева скончалась сегодня на 67 году жизни.

Как сообщает Report, несколько дней назад имеющая серьезные проблемы со здоровьем Г.Гулиева была размещена в реанимационное отделение Республиканского лечебно-диагностического центра. Врачи поставили ей диагноз сердечной и почечной недостаточности, а также воспаления легких.

Отметим, что Гулиева Гандаб Габиб гызы родилась 10 августа 1949 года в селе Дилагарда Физулинского района.