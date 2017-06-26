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    Народная артистка Гандаб Гулиева скончалась

    Ей было 67 лет

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Солистка Театра оперы и балета, народная артистка Азербайджана Гандаб Гулиева скончалась сегодня на 67 году жизни.

    Как сообщает Report, несколько дней назад имеющая серьезные проблемы со здоровьем Г.Гулиева была размещена в реанимационное отделение Республиканского лечебно-диагностического центра. Врачи поставили ей диагноз сердечной и почечной недостаточности, а также воспаления легких.

    Отметим, что Гулиева Гандаб Габиб гызы родилась 10 августа 1949 года в селе Дилагарда Физулинского района. 

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