​Начинаются гастроли в Баку калмыкского театра

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Начинаются гастроли в Баку Национального драматического театра имени Б.Басангова Республики Калмыкия Российской Федерации.

Как сообщает Report, гастроли начинаются с 9 октября.

С 9-го по 11-ое октября коллектив театра выступит в Азербайджанском государственном театре юного зрителя перед маленькими зрителями с двумя спектаклями.

Спектакль "Золотая рыбка" по мотивам сказки А.С.Пушкина поставлен режиссером-постановщиком Еленой Ивановой. Художник-постановщик - Саглара Чулкаева. В постановке задействованы заслуженный артист Калмыкии Санджи Пурсяков, актеры Марина Кикиева, Баатрь Санджиев, Эльза Бембеева.

Сегодняшний показ запланирован на 16:00, 18:00, 10 октября - на 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 11 октября - на 10:00, 12:00 и 14:00.

11 октября в 19:00 коллектив театра представит очередной спектакль по мотивам произведения А.Амирли "Любящая женщина". В прошлом году указанный спектакль был поставлен главным режиссером Азербайджанского государственного театра юного зрителя, заслуженным деятелем искусств Азербайджана и Калмыкии Бахрамом Османовым.

В ролях - ведущие актеры Калмыкского национального драматического театра, заслуженный артист Калмыкии Санджи Пурсяков, актеры Марина Кикиева, Таня Зараева, Саглара Гойдыкова.

Гастроли завершатся показом спектакля "Любящая женщина".