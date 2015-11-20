В Баку начались "Дни нашего кино"

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Кино-центре "Низами" началась демонстрация азербайджанских фильмов под девизом "Дни нашего кино - Профессионализм в аудиовизуальном пространстве".

Как сообщает Report, мероприятие, организованное министерством культуры и туризма совместно с киностудией "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, посвящено пропаганде азербайджанского кино, интеграции азербайджанского кинематографа в мировую киноиндустрию, вопросам профессионализма в новом кино.

Открыв мероприятие вступительным словом, автор идеи проекта, директор киностудии "Азербайджанфильм" Мушвиг Хатамов коснулся нынешнего положения азербайджанского кино. Он отметил о необходимости оказания внимания профессионалам, приглашения их в азербайджанское кино: "Это наш девиз. Зрители и журналисты интересуются тем, где и когда можно посмотреть новые фильмы. Мы решили провести подобное мероприятие именно для того, чтобы не оставлять зрителей в ожидании. Снятые в последние годы азербайджанские фильмы были продемонстрированы на 52 международных фестивалях, их удостоили различных премий. Мы пытаемся привлечь в Азербайджан проживающих за рубежом профессионалов, хотим работать с ними".

После официальной части мероприятия для представителей медиа состоялся показ снятого режиссером Асифом Рустамовым фильма "Вниз по течению" ("Ахынла ашагы").

На очередных этапах предусматривается проведение еще трех аналогичных встреч.

Отметим, что в рамках "Дней нашего кино", который продлится до 8 декабря, показы фильмов запланированы в Кино-центре "Низами", "Park Cinema" и "28 Cinema".