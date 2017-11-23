Музыкальный театр ставит спектакль, посвященный Джейхуну Гаджибейли

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Музыкальном театре ставят новый спектакль.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, продолжаются репетиции спектакля по произведению писателя-драматурга Али Амирли "Нури-диде Джейхун".

Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекперзаде.

По ее словам, двухчастное произведение Али Амирли "Нури-диде Джейхун" повествует о жизни в иммиграции брата Узеира Гаджибейли Джейхуна Гаджибейли.

В ролях – народная артистка Фатма Махмудова, заслуженные артисты - Парвиз Мамедрзаев, Акпер Ализаде, актеры Эльчин Иманов, Гюльнара Абдуллаева, Новруз Новрузлу, Эльнара Нагдалиева, Ульвия Алиева, Ниджат Али, Гюльчохра Абдуллаева, Эмиль Гейдаров, Мехрибан Залыева, Фируз Мамедов, Алимамед Новрузов и Шабан Джафаров.

В спектакле будут использованы произведения великого Узеира Гаджибейли, Солтана Гаджибекова и Ниязи.

Дирижер–постановщик – заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, художник-постановщик – Вусал Рагимов, балетмейстеры-постановщики – заслуженный артист Закир Агаев и Елена Агаева, хормейстер – заслуженный артист Вагиф Мастанов, дирижер – Самед Сулейманов, концертмейстер – Фидан Бабаева, ассистент режиссера – Эльмеддин Дадашов.