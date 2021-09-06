Мишель Франко представил на Венецианском кинофестивале фильм "Закат"

Мексиканец Мишель Франко вернулся на Венецианский кинофестиваль спустя год после получения награды на смотре, он представил в основной конкурсной программе драму "Закат" (Sundown) с Тимом Ротом и Шарлоттой Генсбур в главных ролях.

Мексиканец Мишель Франко вернулся на Венецианский кинофестиваль спустя год после получения награды на смотре, он представил в основной конкурсной программе драму "Закат" (Sundown) с Тимом Ротом и Шарлоттой Генсбур в главных ролях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, режиссер рассказал, что не обращался к каким-либо референсам в процессе работы над сценарием, но после обнаружил сходство с "Незнакомцем" Альбера Камю.

Масштабная социальная драма Мишеля Франко "Новый порядок" (Nuevo Orden, 2020) удостоилась Гран-при жюри на Венецианском кинофестивале в прошлом году. С картиной "Закат" режиссер возвращается к камерной манере повествования, характерной для его прошлых работ. "Мне понравилась идея о герое-чужестранце, который находится на важном этапе своей жизни и в этот момент приезжает в страну, языка которой он не понимает. Он вливается в местное сообщество, но преимущественно молчит... Я писал сценарий без каких-либо референсов. Тогда я переживал глубокий внутренний кризис после поездки в Акапулько, где у меня случился серьезный конфликт с группой проходимцев, переодетых в полицейскую форму. Уже после завершения работы я взялся за литературу и действительно увидел связь с "Незнакомцем" Альбера Камю, хоть это и звучит довольно претенциозно", - сказал он.

В центре сюжета оказывается наследник богатой фамилии, который по неизвестной причине решает не прерывать отпуск в Мексике, когда узнает о смерти матери, в то время как его сестра и племянники отправляются в Лондон на похороны. Он переезжает в дешевый отель на берегу и начинает общаться с местными жителями.

По словам Франко, фильм говорит об отношении героя к окружающим его событиям и о решениях, которые он принимает, несмотря на последствия. Главную роль в проекте сыграл Тим Рот: ранее он работал с Франко на фильме "Хроник" (Chronic, 2015). Режиссер подчеркнул, что сценарий "Заката" он создавал специально под актера. "Мой герой принимает то, что с ним происходит, возможность делать выбор становится его привилегией", - пояснил артист.

Роли в картине также исполнили Шарлотта Генсбур и Иазуа Лариос, которая была единственной профессиональной мексиканской актрисой на площадке. Остальных героев сыграли обычные жители Акапулько.