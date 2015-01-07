Лувр остается самым популярным музеем в мире

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Парижский Лувр остается самым посещаемым музеем на планете. Как сообщает Report, об этом со ссылкой на пресс-службу музея информирует Росбалт.

В 2014 году Лувр принял 9,3 млн. посетителей, что примерно на 100 тыс. меньше, чем в 2013 году, но намного больше, чем у любого другого музея. Отмечается, что 70% посетителей Лувра – иностранцы. Кроме самих французов музей чаще всего посещают американцы, китайцы, итальянцы, британцы и бразильцы.

Больше половины посетителей – моложе 30 лет, подчеркнули в музее.