Команда "CinemaPlus" стала чемпионом групповой стадии "MFL"

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Футбольная команда сети кинотеатров "CinemaPlus" стала победителем конференции А в любительском турнире MFL. Как сообщает Report, команда одержала 24 победы из 27 игр и готовится к выступлениям в playoff турнира.

Основателем и капитаном команды является Шаиг Гарибзаде. Лучший бомбардир команды Джейхун Ширинли.

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