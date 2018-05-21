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    Команда "CinemaPlus" стала чемпионом групповой стадии "MFL"

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Футбольная команда сети кинотеатров "CinemaPlus" стала победителем конференции А в любительском турнире MFL. Как сообщает Report, команда одержала 24 победы из 27 игр и готовится к выступлениям в playoff турнира.

    Основателем и капитаном команды является Шаиг Гарибзаде. Лучший бомбардир команды Джейхун Ширинли.

    "Мини-футбольная лига" для футболистов-любителей в Азербайджане. Этот уникальный спортивный проект предназначен для широкой аудитории, интересующейся футболом.

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