Коллектив министерства культуры и туризма посетил Аллею почетного захоронения

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В связи с 10-летним юбилеем создания министерства культуры и туризма коллектив министерства во главе с министром Абульфасом Гараевым посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщает Report, коллектив министерства почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева, были возложены венки и цветы к его могиле.

Отметим, что мероприятия в связи с юбилеем продолжатся в течение дня.

Напомним, что указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 января 2006 года было ликвидировано министерство культуры, молодежи, спорта и туризма, на основе министерства культуры было создано министерство культуры и туризма.