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    Кинотеатр CinemaPlus приступает к показу долгожданного фильма "Смерть Сталина" - ВИДЕО

    Режиссером сатирической комедии является британец Армандо Ианнуччи

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский кинотеатр премиум-класса CinemaPlus приступает к показу долгожданной комедии "Смерть Сталина".

    Как сообщает Report, фильм снят по комиксам французов Фабьена Нури и Тьерри Робина. 

    Актёры Стив Бушеми и Андреа Райзборо сыграли в нём роли Никиты Хрущёва и дочери Сталина.

    Режиссером сатирической комедии является британец Армандо Ианнуччи.

    В ролях - Ольга Куриленко, Стив Бушеми, Саймон Расселл Бил, Пэдди Консидайн, Руперт Френд, Джейсон Айзекс, Майкл Пэйлин, Андреа Райзборо, Джеффри Тэмбор.

    Краткое содержение фильма: СССР, 1953 год. Страна трепещет от страха перед одним человеком. 5 марта генсек умер. Когда уходит великий вождь, наступает время борьбы за власть. Гонка началась!..

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