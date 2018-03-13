Кинотеатр CinemaPlus приступает к показу долгожданного фильма "Смерть Сталина" - ВИДЕО

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский кинотеатр премиум-класса CinemaPlus приступает к показу долгожданной комедии "Смерть Сталина".

Как сообщает Report, фильм снят по комиксам французов Фабьена Нури и Тьерри Робина.

Актёры Стив Бушеми и Андреа Райзборо сыграли в нём роли Никиты Хрущёва и дочери Сталина.

Режиссером сатирической комедии является британец Армандо Ианнуччи.

В ролях - Ольга Куриленко, Стив Бушеми, Саймон Расселл Бил, Пэдди Консидайн, Руперт Френд, Джейсон Айзекс, Майкл Пэйлин, Андреа Райзборо, Джеффри Тэмбор.

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