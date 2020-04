Кинофестивали мира запустят 10-дневный онлайн-показ фильмов

Самые крупные кинофестивали мира объединились для 10-дневного онлайн-показа фильмов в рамках глобального кинофестиваля We Are One: A Global Film Festival ("Мы едины: глобальный кинофестиваль") на Youtube.

Как передает Report, об этом сообщает Deadline.

В проекте примут участие Каннский, Берлинский, Лондонский кинофестиваль BFI, "Сандэнс", "Трайбека", кинофестивали в Карловых Варах, Нью-Йорке, Сан-Себастьяне, Торонто, Венеции, а также другие киносмотры, которые были отменены из-за пандемии коронавируса.

Онлайн-фестиваль продлится с 29 мая по 7 июня. Будут показаны новые и классические фильмы, однако картины, запланированные к показу на фестиваля в 2020 году, не будут включены ради защиты авторского права.

Фестиваль будет бесплатным, но зрители смогут сделать пожертвование в фонд ВОЗ по борьбе с коронавирусом.