Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Кинематографическую премию "Ника" вручили в Москве. Как сообщает Report, режиссер Александр Миндадзе получил Гран-при за фильм "Милый Ханс, дорогой Петр" и приз в номинации "Лучший сценарист".

Церемония прошла в пятницу в московском театре фольклора "Русская песня".

Официальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, открывая церемонию, зачитал приветственную телеграмму от Владимира Путина, в которой президент отметил заслуги российских кинематографистов, получающих заслуженные высокие награды на международных кинофорумах.

"Лучшим фильмом стран СНГ и Балтии" стал киргизский фильм "Небесное кочевье" (режиссер Мирлан Абдыкалыкова).

Актриса Алиса Фрейндлих получила специальный приз "За честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова, которая в этом году вручена впервые.