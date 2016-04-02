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    Кинематографическую премию "Ника" вручили в Москве

    Церемония прошла в московском театре фольклора Русская песня

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Кинематографическую премию "Ника" вручили в Москве. Как сообщает Report,  режиссер Александр Миндадзе получил Гран-при за фильм "Милый Ханс, дорогой Петр" и приз в номинации "Лучший сценарист". 

    Церемония прошла в пятницу в московском театре фольклора "Русская песня".

    Официальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, открывая церемонию, зачитал приветственную телеграмму от Владимира Путина, в которой президент отметил заслуги российских кинематографистов, получающих заслуженные высокие награды на международных кинофорумах.

    "Лучшим фильмом стран СНГ и Балтии" стал киргизский фильм "Небесное кочевье" (режиссер Мирлан Абдыкалыкова).

    Актриса Алиса Фрейндлих получила специальный приз "За честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова, которая в этом году вручена впервые.

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