​"Кавказскую племянницу" поставят на сцене Музыкального театра

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном музыкальном театре приступили к репетициям нового спектакля.

Как сообщает Report, в театре готовятся к постановке оперетты народного артиста СССР, известного композитора Рауфа Гаджиева "Кавказская племянница".

Режиссер-постановщик спектакля, поставленного в русском отделении театра, - заслуженный деятель искусств Али Усубов.

До сих пор оперетта, отличающаяся прекрасной музыкой композитора, интригами, интересным сюжетом и тонким юмором, ставилась в музыкальных театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Риги, Нальчика, Волгограда.

Дирижер спектакля - заслуженный деятель искусств Назим Гаджиалибеков, художник-постановщик - приглашенный из Москвы действительный член Российской академии художеств, профессор Дмитрий Чербаджи, балетмейстеры - Лейла и Закир Агаевы.

В главных ролях задействованы - народный артист Ильхам Намик Кямал, заслуженные артисты - Наргиз Керимова, Акпер Ализаде, Саида Шарифалиева, Борис Графкин, актеры - Фируз Мамедов, Мехрибан Залыева, Эльчин Иманов, Марина Литвиненко и др.