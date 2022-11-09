Картину художника Джакомо Ди Кирико похитили из Национального музея в Италии

Картина художника Джакомо Ди Кирико "Эффект снега", изображающая зимнюю бытовую сцену и написанная в 1870-х годах, была похищена из Национального музея города Матера (Италия).

Картина художника Джакомо Ди Кирико "Эффект снега", изображающая зимнюю бытовую сцену и написанная в 1870-х годах, была похищена из Национального музея города Матера (Италия).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, информацию распространило Минкультуры Италии.

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано был поставлен в известность о произошедшем в первые часы после вступления в должность и незамедлительно проинформировал главу отдела по охране культурного наследия командования карабинеров.

К расследованию происшествия подключились представители силовых структур Матеры и города Бари в соседнем регионе Апулия.