Известный швейцарский пианист даст концерт в Баку

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Известный швейцарский пианист Сильван Зинг даст концерт в Баку.

Как сообщает Report, C.Зинг выступит на сцене Международного центра мугама 27 января.

Сильван Зинг является одним из выдающихся пианистов мира, исполняющих буги-вуги и блюз. Пресса называет его "королем буги-вуги".

Буги-вуги - музыкальный жанр, зародившийся в конце 20-ых и середине 40-ых годов прошлого века на основе жанра блюз.

C.Зинг выступал на одной сцене с Чаком Берри, Рэй Чарльзом, Кэти Вебстер, Сэмми Прайс, Мемфисом Слимом, Тито Джексоном и многими другими знаменитостями. Критики находятся под влиянием его техники и бодрого энтузиазма, описывая его как необычного пианиста.

Его самый большой хит, "Танцующий буги" набрал более 8,1 млн просмотров на Youtube.

Он является основателем Международного фестиваля буги-вуги в Лугано, Швейцарии, который успешно проходит с 2002 года.