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    Известный швейцарский пианист даст концерт в Баку

    Король буги-вуги выступит на сцене Международного центра мугама

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Известный швейцарский пианист Сильван Зинг даст концерт в Баку. 

    Как сообщает Report, C.Зинг выступит на сцене Международного центра мугама 27 января.

    Сильван Зинг  является одним из выдающихся пианистов мира, исполняющих буги-вуги и блюз. Пресса называет его "королем буги-вуги".

    Буги-вуги - музыкальный жанр, зародившийся в конце 20-ых и середине 40-ых  годов прошлого века на основе жанра блюз. 

    C.Зинг выступал на одной сцене с Чаком Берри, Рэй Чарльзом, Кэти Вебстер, Сэмми Прайс, Мемфисом Слимом, Тито Джексоном и многими другими знаменитостями. Критики находятся под влиянием его техники и бодрого энтузиазма, описывая его как необычного пианиста. 

    Его самый большой хит, "Танцующий буги" набрал более 8,1 млн просмотров на Youtube. 

    Он является основателем Международного фестиваля буги-вуги в Лугано, Швейцарии, который успешно проходит с 2002 года.

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