Известная голливудская актриса скончалась в возрасте 99 лет

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Скончалась голливудская актриса Жа Жа Габор.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, американская актриса венгерского происхождения умерла в Лос-Анджелесе в возрасте 99 лет.
Согласно информации, Габор, которая отличалась ослепительной красотой и вела бурную светскую жизнь, была 9 раз замужем. Ее первым мужем был турецкий политик.
Некоторое время актриса жила в Турции, где в 1991 году вышла книга о ее биографии.
В ней известная актриса призналась, что была влюблена в Мустафу Кемаля Ататюрка.
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости
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