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    В Азербайджане издадут книгу, посвященную Насибе Зейналовой

    Книгу выпустит Союз театральных деятелей Азербайджана

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Союз театральных деятелей Азербайджана издаст книгу по случаю 100-летия народной артистки Азербайджана Насибы Зейналовой.

    Об этом Report сообщил председатель Союза театральных деятелей Азерпаша Немет.

    По его словам, книга будет издана на трех языках - азербайджанском, английском и русском: "Будет издана книга, посвященная памяти Насибы ханум. В настоящее время над изданием ведутся последние работы. Как только она будет готова, мы организуем в Союзе театральных деятелей торжественное мероприятие и представим издание театральной общественности". 

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