В Азербайджане издадут книгу, посвященную Насибе Зейналовой

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Союз театральных деятелей Азербайджана издаст книгу по случаю 100-летия народной артистки Азербайджана Насибы Зейналовой.

Об этом Report сообщил председатель Союза театральных деятелей Азерпаша Немет.

По его словам, книга будет издана на трех языках - азербайджанском, английском и русском: "Будет издана книга, посвященная памяти Насибы ханум. В настоящее время над изданием ведутся последние работы. Как только она будет готова, мы организуем в Союзе театральных деятелей торжественное мероприятие и представим издание театральной общественности".