Институт в США учредил стипендию имени погибшей на съемках оператора

Американский институт киноискусства (American Film Institute, AFI) учредил памятную стипендию имени оператора Галины Хатчинс, погибшей в результате несчастного случая на съемках вестерна "Ржавчина" (Rust) в США.

Американский институт киноискусства (American Film Institute, AFI) учредил памятную стипендию имени оператора Галины Хатчинс, погибшей в результате несчастного случая на съемках вестерна "Ржавчина" (Rust) в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте института.

"Никакие слова не смогут описать потерю такого ценного для сообщества института человека... Мы в AFI обещаем, что дух Галины Хатчинс будет жить среди тех, кто хочет реализовать свои мечты в хорошо рассказанных историях. Памятная стипендия была учреждена в честь Галины", - говорится в сообщении.