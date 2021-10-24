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Институт в США учредил стипендию имени погибшей на съемках оператора

Институт в США учредил стипендию имени погибшей на съемках оператора Американский институт киноискусства (American Film Institute, AFI) учредил памятную стипендию имени оператора Галины Хатчинс, погибшей в результате несчастного случая на съемках вестерна "Ржавчина" (Rust) в США.
Искусство
24 октября 2021 г. 06:32
Институт в США учредил стипендию имени погибшей на съемках оператора
Галина Хатчинс

Американский институт киноискусства (American Film Institute, AFI) учредил памятную стипендию имени оператора Галины Хатчинс, погибшей в результате несчастного случая на съемках вестерна "Ржавчина" (Rust) в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте института.

"Никакие слова не смогут описать потерю такого ценного для сообщества института человека... Мы в AFI обещаем, что дух Галины Хатчинс будет жить среди тех, кто хочет реализовать свои мечты в хорошо рассказанных историях. Памятная стипендия была учреждена в честь Галины", - говорится в сообщении.

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