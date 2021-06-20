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Фильм из Китая получил главную награду Шанхайского кинофестиваля

Фильм из Китая получил главную награду Шанхайского кинофестиваля Лучшим фильмом основной конкурсной программы в разделе полнометражных картин Шанхайского международного кинофестиваля (SIFF) этом году была признана работа "Маньчжурский тигр" (Manchurian Tiger, 2020 год) китайского режиссера Гэн Цзюня.
Искусство
20 июня 2021 г. 08:00
Фильм из Китая получил главную награду Шанхайского кинофестиваля

Лучшим фильмом основной конкурсной программы в разделе полнометражных картин Шанхайского международного кинофестиваля (SIFF) этом году была признана работа "Маньчжурский тигр" (Manchurian Tiger, 2020 год) китайского режиссера Гэн Цзюня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом было объявлено на церемонии награждения, которая состоялась в Шанхайском большом театре.

Российская драма "Совесть" режиссера Алексея Козлова при этом получила награды сразу в двух номинациях. Фильм был признан на киносмотре лучшим в номинациях "Лучший сценарий" и "Лучшая операторская работа". Фильм "Совесть", по решению жюри, удостоился также отдельной награды за вклад в искусство.

Основная конкурсная программа кинофестиваля "Золотой кубок" (Golden Goblet Award) состоит из таких разделов, как полнометражные фильмы, анимационное кино, документальные работы и короткометражные фильмы. Наградами в различных номинациях на завершившемся кинофестивале также были отмечены работы из Малайзии, Ирана, Польши, Мексики, Чехии и Франции.

В этом году во время кинофестиваля, который начался 11 июня, зрители получили возможность посмотреть порядка 400 фильмов в 40 отобранных для показов кинотеатрах по всему мегаполису. Впервые в истории киносмотра часть работ была продемонстрирована в шести кинотеатрах в соседних восточных провинциях Цзянсу, Чжэцзян и Аньхой. Кинофестиваль в этом году, как и в прошлом, прошел без участие гостей из-за границы, что связано с действующим режимом пересечения границы в условиях распространения коронавируса. В качестве площадки для международных обменов организаторы предусмотрели форматы встреч в режиме онлайн.

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