Фархад Халилов: В Баку продать картину по достойной цене невозможно

Народный художник Фархад Халилов заявил, что реализует свои произведения преимущественно на зарубежных аукционах, а не на родине.

Об этом он рассказал в интервью Report.

"Потому что я понимаю, что в Баку по той цене продать работу не смогу, это невозможно, а с другой стороны, и цену снизить не могу".

Народный художник также поделился своими размышлениями о высоких ценах на произведения искусства.

"Сумасшедших, чтобы просто так платить миллионы за то или иное произведение, сегодня нет. Если произведение сегодня стоит определенную цену и ты его покупаешь, эти деньги не пропадают - завтра его цена будет все выше и выше. Бывало, что работу покупали за 1000 манатов, я смотрел на нее и говорил, что прямо сейчас дам за нее 5000".

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться по ссылке: