    Фархад Халилов: В Баку продать картину по достойной цене невозможно

    Искусство
    20 апреля, 2026
    • 16:12
    Фархад Халилов: В Баку продать картину по достойной цене невозможно

    Народный художник Фархад Халилов заявил, что реализует свои произведения преимущественно на зарубежных аукционах, а не на родине.

    Об этом он рассказал в интервью Report.

    "Потому что я понимаю, что в Баку по той цене продать работу не смогу, это невозможно, а с другой стороны, и цену снизить не могу".

    Народный художник также поделился своими размышлениями о высоких ценах на произведения искусства.

    "Сумасшедших, чтобы просто так платить миллионы за то или иное произведение, сегодня нет. Если произведение сегодня стоит определенную цену и ты его покупаешь, эти деньги не пропадают - завтра его цена будет все выше и выше. Бывало, что работу покупали за 1000 манатов, я смотрел на нее и говорил, что прямо сейчас дам за нее 5000".

    С полным текстом интервью вы можете ознакомиться по ссылке:

    Фархад Халилов Союз художников Азербайджана Интервью Report
    Fərhad Xəlilov: Əsərlərimi Bakıda satmıram, bilirəm ki, o qiymətə heç kəs almayacaq

