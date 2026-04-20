    Fərhad Xəlilov: Əsərlərimi Bakıda satmıram, bilirəm ki, o qiymətə heç kəs almayacaq

    Fərhad Xəlilov: Əsərlərimi Bakıda satmıram, bilirəm ki, o qiymətə heç kəs almayacaq

    Xalq rəssamı Fərhad Xəlilov əsərlərini Bakıda satmadığını deyib.

    O bu barədə "Report"a müsahibəsində danışıb.

    F.Xəlilov əsərlərini daha çox xarici auksionlarda satdığını bildirib.

    "Çünki başa düşürəm ki, Bakıda o qiymətə əsər sata bilmərəm, mümkün deyil, başqa tərəfdən isə, qiyməti də sala bilmərəm".

    Xalq rəssamı əsərlərə verilən böyük qiymətlərlə bağlı da fikirlərini bölüşüb.

    "Dünya dəli deyil ki, filan əsərə milyonlar verir. Əsər bu gün filan qiymətədirsə, alırsansa, o pul batmır, sabah onun qiyməti bahadan baha olacaq. Əsər olub ki, 1000 manata alınıb, mən ona baxmışam, demişəm ki, buna bu dəqiqə 5000 verərəm".

    Фархад Халилов: В Баку продать картину по достойной цене невозможно

    Son xəbərlər

    20:58

    Makron: Hörmüz boğazında açılan atəşin hədəfi Fransa olmayıb

    Digər ölkələr
    20:51

    ABŞ Livan və İsrail arasında atəşkəsin uzadılması üzərində işləyir

    Digər ölkələr
    20:48

    İraq 10 ildən sonra Suriya ilə sərhəd keçid məntəqəsini açıb

    Digər ölkələr
    20:40

    Azər Kərimli: Jülyen Odul Fransada 9 milyon müsəlmanın yaşadığını unudub

    Xarici siyasət
    20:25

    Deputat: Fransada müsəlmanlara qarşı kin, ayrı-seçkilik uzun illərdir davam edir

    Xarici siyasət
    20:20

    Elçin Əmirbəyov "Euro" jurnalına müsahibə verib

    Xarici siyasət
    20:15
    Foto

    XTQ-nin Aprel şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla yad olunub

    Hərbi
    20:12
    Foto
    Video

    İmişlinin 2 kəndində bəzi əkin sahələri su altında qalıb

    İnfrastruktur
    20:06

    Pezeşkian: ABŞ İranın təslim olmasını istəyir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti