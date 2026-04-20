Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Фархад Халилов: Лишь единицы художников войдут в историю

    Искусство
    • 20 апреля, 2026
    • 12:21
    Фархад Халилов: Лишь единицы художников войдут в историю

    В Азербайджане лишь единицы художников из тысяч смогут оставить заметный след в истории искусства.

    Об этом в интервью Report заявил председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов.

    По его словам, несмотря на то, что союз насчитывает около 2500 членов, только один-два из них смогут войти в историю как настоящие мастера. Он подчеркнул, что ключевым критерием при вступлении в организацию является талант.

    "Прежде всего необходим талант. Не все могут обладать одинаковым уровнем. Кроме того, важна профессиональность. У нас есть специальная комиссия, которая оценивает выставки и работы кандидатов и дает профессиональное заключение", - отметил Халилов.

    Глава союза также сообщил, что в структуре организации создано отдельное подразделение для художников-любителей. По его словам, ранее подобная функция существовала при Министерстве культуры, однако позже была упразднена, и начинающие художники начали обращаться в союз.

    "Мы решили создать отдельный отдел для непрофессиональных художников и принять их в организацию. Это было важно, чтобы они не остались без поддержки", - добавил он.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Фархад Халилов Союз художников Азербайджана Интервью Report
    Fərhad Xəlilov: İttifaqın 2500 üzvündən bir-ikisi əsl rəssam kimi tarixdə qalacaq

