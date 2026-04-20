Фархад Халилов: Лишь единицы художников войдут в историю

В Азербайджане лишь единицы художников из тысяч смогут оставить заметный след в истории искусства.

Об этом в интервью Report заявил председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов.

По его словам, несмотря на то, что союз насчитывает около 2500 членов, только один-два из них смогут войти в историю как настоящие мастера. Он подчеркнул, что ключевым критерием при вступлении в организацию является талант.

"Прежде всего необходим талант. Не все могут обладать одинаковым уровнем. Кроме того, важна профессиональность. У нас есть специальная комиссия, которая оценивает выставки и работы кандидатов и дает профессиональное заключение", - отметил Халилов.

Глава союза также сообщил, что в структуре организации создано отдельное подразделение для художников-любителей. По его словам, ранее подобная функция существовала при Министерстве культуры, однако позже была упразднена, и начинающие художники начали обращаться в союз.

"Мы решили создать отдельный отдел для непрофессиональных художников и принять их в организацию. Это было важно, чтобы они не остались без поддержки", - добавил он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.