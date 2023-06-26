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Элтон Джон дал прощальный домашний концерт

Элтон Джон дал прощальный домашний концерт Музыкант Элтон Джон дал последнее выступление на родине, а местом для прощального домашнего концерта стал музыкальный фестиваль Гластонбери.
Искусство
26 июня 2023 г. 07:22
Элтон Джон дал прощальный домашний концерт

Музыкант Элтон Джон дал последнее выступление на родине, а местом для прощального домашнего концерта стал музыкальный фестиваль Гластонбери.

Как передает Report, концерт прошел 25 июня, Элтону была предоставлена самая престижная из многочисленных площадок фестиваля - Pyramid Stage. Он стал последним выступающим на Гластонбери в этом году.

76-летний музыкант вышел на сцену в костюме золотого цвета и в своих традиционных очках.

За роялем артист исполнил многие из своих хитов. При этом выступал он не один — на сцену были приглашены несколько известных гостей. Речь идет о солисте группы The Killers Брэндоне Флауэрсе и певице Рине Саваямой.

Закончился концерт песней Rocket Man и фейерверком, фестиваль был официально завершен таким образом.

Отметим, что в нынешний тур сэр Элтон Джон отправился еще в 2018 году. С тех пор ему пришлось сделать паузу, вызванную пандемией. Завершиться же выступления, в рамках которых были запланированы 333 концерта, должны 8 июля 2023 года в Стокгольме.

По состоянию на конец января, когда было отыграно 278 концертов, тур уже был признан самым кассовым в истории. Элтон Джон собрал на тот момент $817,9 млн. Это побило предыдущий рекорд от тура The Divide Tour другого британского исполнителя - Эда Ширана ($776,4 млн).

По подсчетам, сборы от прощального тура под названием Farewell Yellow Brick Road Tour превысят $1 млрд.

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Версия на азербайджанском языке Elton Con İngiltərədə son konsertini verib

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