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    Джим Керри призывает бойкотировать Facebook из-за "российского вмешательства"

    Я сбрасываю свои акции Facebook и удаляю свою страницу - Джим Керри

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Популярный голливудский актер и комик Джим Керри заявил, что Россия вмешивается в президентские выборы в США, а Facebook не пытается это остановить, и призвал бойкотировать соцсеть.

    Как передает Report, об этом актер написал на своей страницу в Twitter.

    «Я сбрасываю свои акции Facebook и удаляю свою страницу, потому что Facebook лишь выигрывает от российского вмешательства в наши выборы, они не делают достаточно для того, чтобы остановить это. Я призываю других инвесторов, которые заботятся о нашем будущем, сделать то же самое», — написал актер.

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