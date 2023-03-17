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Дни российского кино пройдут в Азербайджане в апреле

Дни российского кино пройдут в Азербайджане в апреле В Баку с 5 по 8 апреля пройдут "Дни российского кино в Азербайджане".
Искусство
17 марта 2023 г. 15:52
Дни российского кино пройдут в Азербайджане в апреле

В Баку с 5 по 8 апреля пройдут "Дни российского кино в Азербайджане".

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Российского информационно-культурного центра, программа "Дней российского кино" включает в себя показ четырех новых российских полнометражных кинокартин с последующим их обсуждением и творческой встречей с артистом, представляющим каждый фильм.

Показы пройдут в киноцентре "Низами" и Международном центре мугама.

Торжественное открытие "Дней российского кино в Азербайджане" состоится 5 апреля в киноцентре "Низами" показом фильма "Одиннадцать молчаливых мужчин" (режиссер – Алексей Пиманов, фильм представляет артист театра и кино Павел Крайнов).

6 апреля в Международном центре мугама будут показаны анимационный фильм "Суворов: Великое путешествие" (режиссер – Борис Чертков, фильм представляет народная артистка России, актриса Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Юлия Рутберг) и "Либерея: Охотники за сокровищами" (режиссер – Глеб Орлов).

8 апреля "Дни российского кино в Азербайджане" закрывает фильм "1941. Крылья над Берлином" (режиссер – Константин Буслов, фильм представляет артист театра и кино, актер театра "Школа драматического искусства" Андрей Харенко).

Также 7 апреля в Русском Доме в Баку состоится творческая встреча с народным артистом РФ Юрием Назаровым и артисткой театра и кино Полиной Нечитайло.

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