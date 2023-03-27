О нас

Disney начала процесс увольнения 7 тыс. сотрудников

Disney начала процесс увольнения 7 тыс. сотрудников Генеральный директор компании The Walt Disney Company Боб Айгер заявил о начале процесса по сокращению 7 тыс. сотрудников компании, сообщает Report cо ссылкой на Reuters.
Искусство
27 марта 2023 г. 21:00
Disney начала процесс увольнения 7 тыс. сотрудников

Генеральный директор компании The Walt Disney Company Боб Айгер заявил о начале процесса по сокращению 7 тыс. сотрудников компании, сообщает Report cо ссылкой на Reuters.

По словам гендиректора компании, Disney начнет уведомлять о сокращении первую группу сотрудников в течение следующих четырех дней. Вторая, более масштабная волна увольнений "нескольких тысяч сотрудников" ожидается в апреле.

Весь процесс сокращения штата компании завершится к лету 2023 года.

Массовое увольнение работников The Walt Disney Company проходит в рамках мер по сокращению расходов на 5,5 млрд долларов США.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

IT-системы Ferrari подверглись хакерской атаке
IT-системы Ferrari подверглись хакерской атаке
21 марта 2023 г. 05:44
Центр инклюзивного развития и творчества DOST представил концертную программу в Ичеришехер
ФотоЦентр инклюзивного развития и творчества DOST представил концертную программу в Ичеришехер
21 марта 2023 г. 14:30
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в новой Москве
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в новой Москве
22 марта 2023 г. 02:30
В Турции для участия в парламентских выборах зарегистрирована кандидатура Дарьи Акдемир
В Турции для участия в парламентских выборах зарегистрирована кандидатура Дарьи Акдемир
22 марта 2023 г. 14:59
Более 120 полицейских пострадали в ходе протестов против пенсионной реформы во Франции
Более 120 полицейских пострадали в ходе протестов против пенсионной реформы во Франции
24 марта 2023 г. 01:26
Испания намерена включить вопрос войны в Украине в декларацию Ибероамериканского саммита
Испания намерена включить вопрос войны в Украине в декларацию Ибероамериканского саммита
24 марта 2023 г. 13:52
Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт
Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт
24 марта 2023 г. 23:49
Азербайджан начал поставки бензина АИ-92 в Турцию
Азербайджан начал поставки бензина АИ-92 в Турцию
27 марта 2023 г. 11:28
Премьер-министр Японии прибыл в Киев
Премьер-министр Японии прибыл в Киев
21 марта 2023 г. 14:32
Джонсон и Трасс намерены голосовать против ключевого аспекта сделки по Brexit
Джонсон и Трасс намерены голосовать против ключевого аспекта сделки по Brexit
22 марта 2023 г. 14:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi