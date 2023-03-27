Disney начала процесс увольнения 7 тыс. сотрудников

Генеральный директор компании The Walt Disney Company Боб Айгер заявил о начале процесса по сокращению 7 тыс. сотрудников компании, сообщает Report cо ссылкой на Reuters.

Генеральный директор компании The Walt Disney Company Боб Айгер заявил о начале процесса по сокращению 7 тыс. сотрудников компании, сообщает Report cо ссылкой на Reuters.

По словам гендиректора компании, Disney начнет уведомлять о сокращении первую группу сотрудников в течение следующих четырех дней. Вторая, более масштабная волна увольнений "нескольких тысяч сотрудников" ожидается в апреле.

Весь процесс сокращения штата компании завершится к лету 2023 года.

Массовое увольнение работников The Walt Disney Company проходит в рамках мер по сокращению расходов на 5,5 млрд долларов США.