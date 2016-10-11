"CinemaPlus" проводит подарочную акцию на фильм "Али и Нино" для жителей Гянджи

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Кинотеатр премиум-класса "CinemaPlus" Khamsa в городе Гянджа, проводит подарочную акцию на долгожданный фильм "Али и Нино", основные съемки которого были сняты на мосту в Гяндже. Фильм будет демонстрироваться на азербайджанском языке.

Как сообщает Report, акция действительна до 1 ноября и проводится с понедельника по четверг. Воспользоваться подарочными билетами смогут следующие зрители:

1. Государственные служащие (врачи, учителя и т.д) и военные

2. Студенты (для подтверждения необходим студенческий билет)

3. Зрители в возрасте от 50-ти лет и выше

4. Люди с ограниченными возможностями

Исполнительным продюсером фильма "Али и Нино" является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, продюсером - Крис Тикье, режиссером - обладатель премии BAFTA Азиф Кападиа, автором сценария - лауреат премии Academy Award Кристофер Хемптон.

Экранизированный на основе мирового бестселлера - одноименного романа писателя Курбана Саида - фильм рассказывает о борьбе Азербайджана за независимость и любви двух молодых людей различного вероисповедания в начале XX века. Фильм был снят в 2015 году. Съемки проводились в Баку - на улицах исторического Старого города и в различных местах столицы, а также в Гобустане, Хыналыге и др.

В фильме снимались: Адам Бакри, Мария Вальверде, Халит Эргендж, Менди Петинкин, Кони Нилсон, Риккардо Скамарчио, Хумайон Эршарди, Фахраддин Манафов, Ассаад Буаб, Нуман Акар и другие известные актеры.