Число посетителей Лувра побило все рекорды

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ "В прошлом году число посетителей Лувра достигло 10 миллионов человек. Это является рекордным показателем за всю историю музея".

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил директор музея Жан-Люк Мартинес.

"Я полагаю, что число посетителей Лувра в 2018 году перевалило за 10 миллионов".

Он отметил, что предыдущий рекорд был зафиксирован в 2012 году, когда Лувр посетили 9,7 млн человек.

Лувр открылся 8 ноября 1793 года. Ныне Лувр является одним из крупнейших музеев мира.