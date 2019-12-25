"Билеты-невидимки" или новая афера Бакинского госцирка

"Бакинский государственный цирк продает билеты на ожидаемые представления не из кассы, а оптом, еще до того, как выйдут объявления о продаже билетов".

Об этом Report заявил жалобщик С.Багиров.

По его словам, Бакинский государственный цирк объявляет о продаже билетов уже после того как все билеты распроданы: "Когда я пошел покупать билеты, представьте, перед кассой Бакинского государственного цирка никого не было. Перед кассой висит объявление о продаже билетов только до 1 января. Например, остались билеты на 15:00 28 декабря, 12:00 и 15:00 – 29 декабря. На 1 января билеты оставались только на 12:00. Я хотел билеты на 2 января. Мне сказали, что на 2 января в продажу билеты не поступили и неизвестно, когда поступят. Тут подошел еще один клиент. Выяснилось, что он звонил в эти дни в цирк и ему сказали, что продажи билетов на 1-е число нет. В очередной день, когда он позвонил, ему сказали, что на 1-е января билеты продаются, но только на 12:00, притом по цене 20 манатов. Как так? Мы спросили почему билеты продаются вне кассы. Нам ответили, что билеты продаются компаниям и фирмам".

Жалобщик отметил, что администратор цирка сообщил о наличии билетов на 2 января, однако назвал их продажу через кассу нерентабельной: "Он нам обоим дал билеты на желаемое время. То есть, я хочу сказать, что цирк реализует билеты не из кассы, потому что выгоднее продавать их оптом. Таким образом, обманывают клиентов. Как они осуществляют продажу, непонятно".

Администратор Бакинского государственного цирка Тапдыг Тапдыгов сказал Report, что билеты раздаются в управления, а плата за них перечисляется на счет цирка:

"Мы не обманываем клиентов. Если клиент пришел за билетами, продажа которых объявлена месяц назад, это не наша вина. Мы не должны ждать клиентов. В прошлом году мы влезли в долги, чтобы оплатить приглашенного из-за границы артиста. Информация о подпольной продаже билетов необоснованна. Билеты продаются только после объявления, это общеизвестно. Сегодня мы написали список и раздали в кассы. В этом списке имеются все билеты, выставленные на продажу до 12 января. Но я ничего не могу сказать о цене на билеты. Цены на оптовую и розничную продажу билетов одинаковы".