Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Баку посетит главный режиссер Могилевского драматического театра Саулюс Варнас.

Как сообщили Report в посольстве Беларуси в Азербайджане, визит состоится 7-8 ноября.

С.Варнас примет участие в IV Бакинской международной конференции на тему "Театр и мультикультурализм", организованный министерством культуры и туризма Азербайджана.

Кроме того, главный режиссер встретится с рядом театральных деятелей Азербайджана для обсуждения путей налаживания сотрудничества.