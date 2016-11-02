Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Баку посетит главный режиссер Могилевского драматического театра Саулюс Варнас.
Как сообщили Report в посольстве Беларуси в Азербайджане, визит состоится 7-8 ноября.
С.Варнас примет участие в IV Бакинской международной конференции на тему "Театр и мультикультурализм", организованный министерством культуры и туризма Азербайджана.
Кроме того, главный режиссер встретится с рядом театральных деятелей Азербайджана для обсуждения путей налаживания сотрудничества.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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