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    Баку посетит главный режиссер Могилевского драматического театра

    Саулюс Варнас встретится с рядом театральных деятелей Азербайджана для обсуждения путей налаживания сотрудничества

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Баку посетит главный режиссер Могилевского драматического театра Саулюс Варнас.

    Как сообщили Report в посольстве Беларуси в Азербайджане, визит состоится 7-8 ноября.

    С.Варнас примет участие в IV Бакинской международной конференции на тему "Театр и мультикультурализм", организованный министерством культуры и туризма Азербайджана.

    Кроме того, главный режиссер встретится с рядом театральных деятелей Азербайджана для обсуждения путей налаживания сотрудничества.

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