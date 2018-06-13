Азербайджанский ковер 148-летней давности найден в ЮАР

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ "Азерхалча" обнаружил безворсовый ковер, сотканный в 1870 году в селе Биченек нахчыванского региона Шахбуз.

Как сообщили Report в обществе, ковер был приобретен из ковровой коллекции в южноафриканском Йоханнесбурге и привезен в страну.

Приобретение ковра в АФР свидетельствует о широком ареале распространения азербайджанского ковра в течение истории.

Такого рода безворсовые ковры среди народа также именуются "шадда", "сарандаз". Узоры, символы, клейма тюркских племен, нанесенные на ковер, точно передают мировоззрение, отношение к природе, стиль жизни, традиции исторически живших на этих землях людей.

Избрание основным элементом украшения каравана из верблюдов, присущего нахчыванской группе азербайджанских ковров, является одним из оригинальных художественных показателей ковра. Исследования установили, что ковры и ковровые изделия с изображением верблюдов, верблюжьей самки с жеребенком, каравана из верблюдов чаще всего ткались в Нахчыванском регионе. Эти изображения передают традиционную хозяйственную жизнь населения региона. Ковер соткан из шерстяных нитей, выкрашенных натуральными красками.

Сейчас безворсовый ковер размером 307x172 хранится в частной коллекции в прекрасных условиях.