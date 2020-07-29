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Азербайджанский фильм включен в конкурс Венецианского кинофестиваля

Азербайджанский фильм включен в конкурс Венецианского кинофестиваля Фильм азербайджанского режиссера Хилала Байдарова включен в основную конкурсную программу 77-го Венецианского международного кинофестиваля
Искусство
29 июля 2020 г. 11:39
Азербайджанский фильм включен в конкурс Венецианского кинофестиваля

Фильм азербайджанского режиссера Хилала Байдарова "Səpələnmiş ölümlər arasında" ("Среди рассыпанных смертей"/In Between Dying) включен в основную конкурсную программу 77-го Венецианского международного кинофестиваля, сообщает Report со ссылкой на Variety.

Фильм снят кинематографистами Азербайджана и США. Авторы сценария – Рашад Сафар и Хилал Байдаров, исполнительные продюсеры – Денни Гловер, Сусан Рокфеллер.

Хронометраж фильма 88 минут. В фильме заняты актеры - Орхан Искендерли, Рена Аскерова, Марьям Нагиева, Мурват Абдулазизов, Кямран Гусейнов, Самир Аббасов и другие.

Венецианский международный кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября. В этом году жюри основного конкурса возглавляет голливудская актриса Кейт Бланшетт.

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