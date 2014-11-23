​Акварель Гитлера продали на аукционе за €130 тысяч

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, покупатель с Ближнего Востока лично присутствовал на торгах.
Другими соискателями картины были коллекционеры из Азии и Америки.
Картина, написанная будущим фюрером, называется «Бюро записи актов гражданского состояния и ратуша в Мюнхене». Это одна из около 2 тыс. картин, которые Гитлер написал с 1905 по 1920 год, когда мечтал стать художником.
Произведение Гитлера продали сестры Гессе, чей дед приобрел картину в галерее в 1916 году.
News DepartmentАвтор новости
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