​Акварель Гитлера продали на аукционе за €130 тысяч

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ На немецком аукционе ушла с молотка за €130 тыс. картина, написанная Адольфом Гитлером в 1914 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, покупатель с Ближнего Востока лично присутствовал на торгах.

Другими соискателями картины были коллекционеры из Азии и Америки.

Картина, написанная будущим фюрером, называется «Бюро записи актов гражданского состояния и ратуша в Мюнхене». Это одна из около 2 тыс. картин, которые Гитлер написал с 1905 по 1920 год, когда мечтал стать художником.

Произведение Гитлера продали сестры Гессе, чей дед приобрел картину в галерее в 1916 году.