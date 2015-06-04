​Актеры Театра юного зрителя проходят практику в Международной летней театральной школе

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Два молодых актера Азербайджанского государственного театра юного зрителя Гюнель Мамедова и Эшгин Гулиев принимают участие в IX Международной летней театральной школе, организованной Союзом театральных деятелей и министерством культуры Российской Федерации.

Как сообщает Report, в летней школе, которая проходит с 1 по 28 июня в Звенигороде, Московская область, принимает участие 81 представитель из 20 стран мира, в том числе, США, Австралии, Великобритании, Германии, Азербайджана, Украины, Польши, Грузии.

Учебная программа проекта включает прохождение ежедневной практики, а также мастер-классы известных театральных деятелей.

Мастер-классы проводятся под руководством художественного руководителя Летней школы, народного артиста России Александра Калягина, а также Вячеслава Полунина, Сергея Женовача, Льва Додина, Бориса Константинова, Игоря Золотовицкого и других.

Следует отметить, что главной целью Международной летней театральной школы является объединение молодых актеров из разных стран для обмена опытом, развитие новой актерской школы и повышение профессионального уровня актеров.

Проект стартовал в 2007 году и до сегодняшнего дня в Международной летней театральной школе прошли практику 800 представителей искусства из более чем 40 стран мира.