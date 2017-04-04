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    110-летие Афрасияба Бадалбейли отметят балетом "Девичья башня"

    Спектакль посвящен первой азербайджанской балерине, народной артистке СССР Гямяр Алмасзаде

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета представят балет народного артиста Азербайджана, композитора и дирижера Афрасияба Бадалбейли "Девичья башня".

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, спектакль представят по случаю 110-летия видного композитора.

    "Девичья башня" является первым азербайджанским национальным балетом, премьера которого состоялась 16 апреля 1940 года. С того времени спектакль был включен в репертуар театра. Его неоднократно демонстрировали в Москве, других российских городах, а также в античном театре Аспендос в Турции.

    Запланированный на 15 апреля спектакль посвящен первой азербайджанской балерине, народной артистке СССР Гямяр Алмасзаде.

    В главных ролях – народный артист Гюльагасы Мирзоев (Полад) и заслуженные артисты Тамилла Мамедзаде (Гюльянаг) и Макар Ферштандт (Джахангир хан). 

    Дирижер спекталя - народный арстист, профессор Джаваншир Джафаров.

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