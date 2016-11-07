Завершена прокладка участка железной дороги от Астары до границы Ирана

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Завершена прокладка участка одноколейной железной дороги протяженностью 8,3 км от станции Астара до границы Ирана. Построены четыре опоры и опорные стены железнодорожного моста над рекой Астара.

Как сообщил Report начальник пресс-секретариата ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов, сейчас на мосту ведутся заключительные работы.

Отметим, что 20 апреля состоялась церемония закладки фундамента железнодорожного моста над рекой Астара на азербайджано-иранской границе, начата прокладка одноколейной железной дороги протяженностью 8,3 км от станции Астара до границы Ирана. На территорию со сложным рельефом привлечено около 100 единиц техники, уложено 510 тыс. кубометров песка и гравия. На территории построено 13 водоотводов для сточных вод, проложены два тоннеля. В то же время проведена работа по переносу линий связи, электропередач и газовых линий, проложенных по данной территории. В целом, на территории перенесено 315 объектов (жилые и нежилые дома).

Россия, Иран и Индия 12 сентября 2000 года заключили в Санкт-Петербурге соглашение о международном транспортном коридоре Север-Юг. Соглашение вступило в силу 21 мая 2002 года после прохождения внутренних процедур в указанных государствах. Азербайджан присоединился к соглашению в сентябре 2005 года.