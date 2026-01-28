Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Замминистра: В Нахчыване новые электробусы запустят в 2026 году

    Инфраструктура
    • 28 января, 2026
    • 10:26
    Замминистра: В Нахчыване новые электробусы запустят в 2026 году

    В 2026 году в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) планируется ввести в эксплуатацию новые электрические автобусы.

    Как сообщает "Report", об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов на круглом столе, посвященном реализации "Государственной программы по усовершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях на 2025-2030 годы" .

    По его словам, в стране активно идет процесс обновления автобусного парка:

    "На 2026 год запланирован ввод в эксплуатацию новых автобусов в Нахчыванской Автономной Республике. Особенность этого проекта в том, что здесь предусмотрено использование исключительно электрических автобусов. Кроме того, ожидается ввод в эксплуатацию новых автобусов на освобожденных территориях".

    Заместитель министра также сообщил о планах по расширению автобусной сети на территориях, освобожденных территориях.

    электроавтобусы Нахчыван общественный транспорт Рахман Гумматов Минцифры Азербайджана
    Nazir müavini: "Naxçıvanda yeni elektrobuslar istismara veriləcək"

    Последние новости

    11:18

    Анар Рзаев: Одна из новых станций Бакинского метро откроется уже в этом году

    Инфраструктура
    11:15

    Азербайджан вводит строгие правила использования детских изображений в рекламе

    Милли Меджлис
    11:15

    На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,9

    Другие страны
    11:12

    В Хырдалане в 2026 году может появиться новый тоннель

    Инфраструктура
    11:09

    Рахман Гумматов: В 2026 году в Баку планируется строительство еще 4 дорог

    Инфраструктура
    10:59

    Полиция Хачмаза изъяла 7 кг марихуаны и пистолет "Макаров"

    Происшествия
    10:56

    Дорожная полиция призывает к повышенной бдительности на дорогах в связи с непогодой

    Внутренняя политика
    10:49

    В Баку из поселка Мехдиабад проложат трамвайную линию до станции метро "28 Мая"

    Инфраструктура
    10:47

    Анар Рзаев: Суточный пассажиропоток поезда Баку-Сумгайыт достиг 43 тыс. человек

    Инфраструктура
    Лента новостей