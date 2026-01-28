Замминистра: В Нахчыване новые электробусы запустят в 2026 году

В 2026 году в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) планируется ввести в эксплуатацию новые электрические автобусы.

Как сообщает "Report", об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов на круглом столе, посвященном реализации "Государственной программы по усовершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях на 2025-2030 годы" .

По его словам, в стране активно идет процесс обновления автобусного парка:

"На 2026 год запланирован ввод в эксплуатацию новых автобусов в Нахчыванской Автономной Республике. Особенность этого проекта в том, что здесь предусмотрено использование исключительно электрических автобусов. Кроме того, ожидается ввод в эксплуатацию новых автобусов на освобожденных территориях".

Заместитель министра также сообщил о планах по расширению автобусной сети на территориях, освобожденных территориях.