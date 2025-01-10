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В Баку планируют создать новый мультимодальный транспортный хаб возле метро "Дарнагюль"

В Баку планируют создать новый мультимодальный транспортный хаб возле метро "Дарнагюль" Замминистра: Аналог транспортного хаба около метро "28 Мая" может быть создан и около станции "Дернегюль"
Инфраструктура
10 января 2025 г. 12:08
В Баку планируют создать новый мультимодальный транспортный хаб возле метро Дарнагюль

В Баку планируют создание нового мультимодального транспортного хаба возле станции метро "Дарнагюль", аналогичного созданному у станции "28 Мая".

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на брифинге по итогам 2024 года.

По его словам, интерес к железнодорожному транспорту в Азербайджане растет. Так, в 2024 году железнодорожным транспортом воспользовались более 8,4 миллиона пассажиров.

"Но этот показатель может вырасти примерно в 5 раз, особенно на Бакинской кольцевой железной дороге", - сказал он.

Гумметов напомнил, что у станции метро "28 Мая" уже создан современный мультимодальный хаб, обеспечивающий связь между железной дорогой, метро и автобусами. "Следующий подобный проект может быть реализован вблизи станции метро "Дарнагюль". В настоящее время этот вопрос обсуждается", - добавил он.

Напомним, что с 7 ноября 2024 года в рамках программы трансформации мобильности в Баку начал функционировать Транспортно-пересадочный узел "28 Мая", построенный по принципу "Все в одном" (All in one). С этой территории ежедневно перевозится 181 тысяча пассажиров 259 автобусами по 16 регулярным маршрутам.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “28 May”dakı multimodal habın oxşarı "Dərnəgül"də qurula bilər"

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